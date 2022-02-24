سعر الدولار في تركيا بعد الحرب الروسية على أوكرانيا اليوم الخميس 24 فبراير 2022 ، حيث تشير البيانات الرسمية إلى لانخفاض سعر الليرة التركية تراجعاً أمام الدولار الأمريكي واليورو حيث سجل سعر الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي واليورو والريال السعودي والليرة السورية تراجعا بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تنفيذ جيش بلاده عملية عسكرية شرق أوكرانيا، لذلك قرر فريق وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أن يقدم لكم سعر الدولار الأمريكي في تركيا حيث يلاحظ وجود اهتمام كبير في متابعة أسعار العملات خاصة الدولار الأمريكي، إلى جانب متابعة الذهب والعملات الرقمية خاصة البيتكوين في أعقاب بدء الحرب الروسية على اوكرانيا.



سعر صرف الدولار الأميركي في تركيا

وسجل سعر صرف الدولار الأميركي 13.76 في معاملات اليوم الخميس

سعر صرف اليورو في تركيا

وسجل سعر صرف اليورو 15.45 في معاملات اليوم الخميس

سعر صرف الريال السعودي في تركيا



وسجل سعر الريال سعودي اليوم الخميس 3.44 في التداولات الصباحية بعد تأثير الحرب الروسية على أوكرانيا.

سعر صرف الليرة السورية في تركيا

وبلغ سعر الليرة السورية 281 في تداولات اليوم الخميس

سعر البيتكوين بعد الحرب الروسية على اوكرانيا



وانخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 35 ألف دولار للمرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني، بعد إعلان الرئيس الروسي عن عملية عسكرية في أوكرانيا. وحذر بعض المحللين أن عملية البيع هذه قد تستمر حتى تهدأ التوترات في أوروبا الشرقية.

وانخفض سعر العملة المشفرة الأكثر قيمة في العالم بأكثر من 8.4% خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 34.8 ألف دولار,

وبلغ سعر عملية الإيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، ضربة أكبر حيث خسرت أكثر من 12% في الـ 24 ساعة الماضية.

و استمر سعر النفط في الارتفاع، حيث قفزت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 5.3% (لحظة كتابة المقال)، متجاوزة 102 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 2014.