طالع سعر عملةالبيتكوين والإيثريوم بعد الحرب على أوكرانيا اليوم الخميس 24 فبراير 2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:36 ص
24 فبراير 2022
طالع سعر عملةالبيتكوين والإيثريوم بعد الحرب على أوكرانيا اليوم الخميس 24 فبراير 2022
اعلان اسفل صورة الخبر

طالع عملة بيتكوين والإيثريوم بعد الحرب على أوكرانيا اليوم الخميس 24 فبراير 2022، حيث تشير البيانات الرسمية إلى انخفاض سعر البيتكوين في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، للمرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تنفيذ جيش بلاده عملية عسكرية شرق أوكرانيا، لذلك قرر فريق وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أن يقدم لكم سعر البيتكوين حيث يلاحظ وجود اهتمام كبير في  متابعة أسعار العملات الرقمية خاصة البيتكوين، إلى جانب متابعة الذهب والدولار الأمريكي في أعقاب بدء الحرب الروسية على اوكرانيا.

بيتكوين.jpg

طالع عملة بيتكوين والإيثريوم بعد الحرب على أوكرانيا اليوم الخميس 24 فبراير 2022

سعر البيتكوين بعد الحرب الروسية

 

انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 35 ألف دولار للمرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني، بعد إعلان الرئيس الروسي عن عملية عسكرية في أوكرانيا. وحذر بعض المحللين أن عملية البيع هذه قد تستمر حتى تهدأ التوترات في أوروبا الشرقية.

بيتكوين.jpg

 

انخفاض حاد في سعر البيتكوين

انخفض سعر العملة المشفرة الأكثر قيمة في العالم بأكثر من 8.4% خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 34.8 ألف دولار,

منذ أن وصلت إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 69 ألف دولار في نوفمبر/تشرين، فقدت العملة المشفرة أكثر من 600 مليار دولار من قيمتها السوقية.

الايثريوم.jpeg


سعر عملة الإيثريوم الرقمية بعد الحرب على أوكرانيا اليوم الخميس 24 فبراير 2022

تلقت الإيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، ضربة أكبر حيث خسرت أكثر من 12% في الـ 24 ساعة الماضية.

إلى ذلك، استمر سعر النفط في الارتفاع، حيث قفزت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 5.3% (لحظة كتابة المقال)، متجاوزة 102 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 2014.

وتعد دولة روسيا منتج رئيس للنفط الخام، إذ تعتبر ثاني أكبر منتج بعد الولايات المتحدة بمتوسط يومي 10.2 ملايين برميل، وأكبر مصدّر للغاز الطبيعي إلى أوروبا.

#البيتكوين #الايثريوم #الحرب على اوكرانيا #الحرب الروسية على اوكرانيا

متعلقات