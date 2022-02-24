إصابة طالبين ومعلم باعتداء الاحتلال على مدرسة جنوب نابلس

أصيب طالبان ومعلم، اليوم الخميس 24 فبراير 2022، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدرسة اللبن– الساوية الثانوية المختلطة، جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير المدرسة ياسر غازي: إن قوات الاحتلال اعتدت بأعقاب البنادق على طالبين ومعلم وحاولت خنق أحدهم، أثناء توجههم للمدرسة، كما هاجمت المدرسة بقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من الطلبة والمعلمين بالاختناق.

وأشار غازي إلى أن الاحتلال والمستوطنين يمارسون اعتداءاتهم على الطلبة والمعلمين لليوم الرابع على التوالي، ويحاولون منع استمرار المسيرة التعليمية وإعاقة وصولهم للمدرسة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على المواطنين وممتلكاتهم في جميع محافظات الضفة والقدس المحتلتين، بهدف التنغيص على حياتهم وتهجيرهم من أراضيهم والسيطرة عليها.