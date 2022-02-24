روسيا تتصدر أقوى جيوس العالم بأربعة أسلحة تمتلكها..!

يمتلك الجيش الروسي قوة عسكرية هائلة تتولى حماية أكبر دولة في العالم تزيد مساحتها عن 17 مليون كيلومترا مربعا، ومنها 4 أسلحة تجعله أقوى جيوش العالم.

وتمثل القوات البرية الروسية أحد أقوى أفرع الجيش الروسي الذي يمتلك قوة هائلة في البر والبحر والجو.

ويصل عدد جنود الجيش الروسي إلى مليون و350 ألف جندي بينهم 850 ألف جندي قوات عاملة و250 ألف جندي احتياطي و250 ألف قوات شبه عسكرية، وفقا لموقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، في آخر إحصائيات لعام 2022.

وتشير إحصائيات الموقع إلى أن الجيش الروسي يحتل المرتبة الأولى عالميا في 4 أسلحة من أسلحة القوات البرية، التي تشمل الدبابات ومدافع الميدان والمدافع ذاتية الحركة وراجمات الصواريخ.

https://www.youtube.com/watch?v=Ka2_0t7AeMs

وفيما يلي أعداد كل نوع من هذا الأسلحة:

الدبابات: تشمل جميع الطرازات وعددها 12 ألف و420 دبابة.

المدافع ذاتية الحركة: 6 آلاف و574 مدفعا.

مدافع الميدان: 7 آلاف و571 مدفعا.

راجمات الصواريخ: 3 آلاف و391 راجمة.

كما تمتلك روسيا 30 ألف و122 مدرعة، تجعلها ثالث أضخم قوة مدرعات في العالم.

ورغم ذلك فإن وجود السلاح الروسي في محيطه الجغرافي يزيد من جدوى استخدامه بصورة كبيرة لأن خطوط إمداده تكون قصيرة مقارنة بالمركبات التي تعمل في ميادين قتال تحتاج لخطوط إمداد يصل طولها إلى آلاف الكيلومترات.

https://www.youtube.com/watch?v=Ka2_0t7AeMs&feature=emb_title

ولا تقتصر قوة الجيش الروسي على الأسلحة التقليدية وإنما يمتلك أكثر من 6 آلاف قنبلة نووية تمثل قوة ردع استراتيجية هائلة يمكنها التأثير على معنويات العدو في أي مواجهة عسكرية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية في دونباس، صباح اليوم الخميس، وقال إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.