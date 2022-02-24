دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان 2022-1443 هـ.. دعاء اليوم 12 في رمضان، يوما عن يوم يقترب حلول شهر رمضان المبارك، حيث ينتظر المسلمون في جميع أنحاء العالم حلول تلك الأيام الفضيلة، لأنها تعني لهم الكثير في كسب ونيل الأجر والثواب، ففيها تتضاعف الحسنات، كما أنها فرصة عظيمة إذ يتقرب فيها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، وتفتح أبواب السماء، كما تكثر فيه مواطن إجابة الدعاء، كما تزيد المسلمون من الاستغفار لعل الله يستجيب لهم.

دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان 2022-1443 هـ.. دعاء اليوم 12 في رمضان

ولأن الدعاء يعد من أحد أهم الأعمال في شهر رمضان الفضيل، لهذا يبحث المسلمون عن دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان 2022-1443 هـ.. دعاء اليوم 12 في رمضان، لنيل أكبر قدر من الثواب والأجر لهذه الأسباب تسعى وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، لنشر أدعية أيام شهر رمضان المبارك، لتعم الفائدة والأجر والثواب العظيم على العباد، "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ".

دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان 2022-1443 هـ

كما للدعاء آداب على المسلم أن يتحلى بها، وأبرزها اخلاص النية لله سبحانه وتعالى، وحضور القلب وبدء الدعاء بالثناء إلى الله، والاستمرار في الدعاء في كل وقت وحسن، كما على المسلم تجنب الأدعية المحرمة، كقطع صلة الرحم، أو دعاء الشخص على والديه، وغيرها.

وتزيد وتتضاعف أدعية رمضان في قيام الليل وعند صلاة التراويح، إلا أن أفضل الدعاء يكون ليلة القدر، إذ تفتح السماء أبوابها لكل داع، ويستجيب الله سبحانه وتعالى لهم، ويغفر لهم ما تقدم من ذنب وما تأخر، وتبدل السيئات بحسنات.

دعاء اليوم 12 في رمضان

وإليكم دعاء اليوم الثاني عشر من شهر رمضان: عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ السِّتْرَ وَالْعَفَافَ، وَأَلْبِسْنِي فِيهِ لِبَاسَ الْقُنُوعِ وَالْكَفَافِ، وَنَجِّنِي فِيهِ مِمَّا أَحْذَرُ وَأَخَافُ، بِعِصْمَتِكَ يَا عِصْمَةَ الْخَائِفِينَ".

ثواب دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان 2022

"مَنْ دَعَا بِهِ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُهُ حَسَنَاتٍ، وَغُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ومَا تَأَخَّرَ".