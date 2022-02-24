تزامناً مع العملية العسكرية الروسية.. بورصة موسكو توقف التداولات

أوقفت بورصة موسكو التداولات، اليوم الخميس 24 فبراير 2022، كإجراء احترازي بعد تراجع البورصة، وذلك تزامنا مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وجاء في بيان صدر عن بورصة موسكو: "تم تعليق التداول في جميع الأسواق. وسيتم الإعلان عن الاستئناف في وقت لاحق".

واتخذت بورصة موسكو القرار بعد تراجع حاد سجله مؤشراها إلى جانب انخفاض الروبل الروسي بعد إعلان روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

وارتفع سعر صرف الدولار إلى 84.075 روبل فيما صعد اليورو إلى 95.24 روبل، بينما انخفضت بورصة موسكو بنسبة 11.3%. وفقا لما ذكرته وكالة "نوفوستي".