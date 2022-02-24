الذهب يقفز مع بدء الغزو الروسي ليتخطى حاجز 1940 دولاراً للأونصة

قفزت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة اليوم الخميس 24/2/2022، على خلفية بدء العملية العسكرية الروسي ضد الأراضي الأوكرانية.

ففي أسواق المعادن صعدت أسعار العقود الفورية للذهب في التعاملات المبكرة، إلى ذروة عام ونصف بعد إعلان الرئيس الروسي، بدء تنفيذ جيش بلاده عملية عسكرية شرق أوكرانيا.

وزاد سعر العقود الفورية للذهب اليوم بنسبة 1.54% إلى 1938.34 دولارا للأوقية في التعاملات الأميركية.

وفي أوروبا ارتفع السعر بنسبة 2.2% إلى 1724.9 يورو للأوقية.

وارتفع سعر الذهب في تعاملات بورصة كومكس بنسبة تفوق 1.5% إلى 1939.30 دولار للأونصة تسليم أبريل/نيسان المقبل.

كما ارتفع السعر في بورصة طوكيو للسلع 1.41% إلى 7173 ين للغرام تسليم أبريل/نيسان المقبل.

ويعد الذهب، أحد الأصول التي يتم التحوط بها ضد ارتفاعات التضخم، وضد المخاطر الجيوسياسية وأوقات الأزمات الاقتصادية والحروب.

تعليق المبادلات في بورصة موسكو

وأعلنت بورصة موسكو اليوم الخميس تعليق المبادلات على خلفية العملية العسكرية التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا.

وقالت بورصة موسكو في بيان "علّقت المبادلات في كل الأسواق. سيعلن استئناف التداول في وقت لاحق".

من جهة أخرى تراجعت بورصة هونغ كونغ اليوم في منتصف النهار مع فقدان مؤشر هانغ سنغ 3.11 % من قيمته بعد الإعلان عن عملية عسكرية روسية في أوكرانيا.

تحذيرات

في الآن ذاته حذرت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران شركات الطيران اليوم الخميس من خطورة التحليق في أجواء أوكرانيا والتحلي "بأقصى درجات الحذر" عند التحليق في المجال الجوي المجاور في نطاق 100 ميل بحري (185 كيلومترا) من حدود وروسيا البيضاء وأوكرانيا وحدود روسيا وأوكرانيا.

كما أعلنت روسيا، اليوم الخميس، إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية في حدودها الغربية المحاذية لأوكرانيا وبلاروسيا.