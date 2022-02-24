حرب أوكرانيا: هجوم إلكتروني على البنوك ووقف الخدمات مؤقتاً

تعرضت مواقع إلكترونية حكومية ومواقع رسمية لعدد من البنوك في أوكرانيا لهجمات إلكترونية عرضتها للشلل ليلة بداية الغزو الروسي.

وذلك بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، التي ذكرت أن المواقع الإلكترونية لبنوك أوكرانية وعدد من الهيئات الحكومة الأوكرانية توقفت عن العمل بحسب تصريحات لوزير الإتصالات الأوكراني Mykhailo Fedorov.

وبدأ الهجوم الإلكتروني على البنوك والمواقع الإلكترونية الحكومة في أوكرانيا مع فجر اليوم الخميس، وأوضح الموقع أن الوزير الأوكراني لم يوضح أسماء البنوك التي طالها الهجوم.

في حين كشف وزير الإتصالات الأوكراني عن أن كل من الموقع الرسمي لوزارة الشئون الخارجية الأوكرانية والموقع الرسمي لرئاسة الوزراء الأوكرانية وأيضا الموقع الرسمي للبرلمان الروسي، كانوا جميعا من ضمن المواقع الإلكترونية التي تعرضت للهجمات.

وأوضح Mykhailo Fedorov، أن المسئولين الأوكرانيين حرصوا على إغلاق أي منصة إلكترونية تابعة لهم لتقليل الأضرار، وعدم التعرض لمثل هذه الهجمات.

وأكدت وسائل إعلام عالمية، اليوم الخميس، سماع سلسلة من الأصوات الصاخبة البعيدة مماثلة لإطلاق نيران المدفعية في كييف.

ولفتت وكالة رويترز إلى سماع دوي إطلاق نار قرب مطار بوريسبيل في العاصمة الأوكرانية أيضا.

وكشفت تقارير إعلامية عن انفجارات هزت مدينة أوديسا على ساحل البحر الأسود أيضا.

كما جرى رصد فيديو لانفجارات ضخمة في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية.

وسجلت "خاركيف" ثاني كبرى المدن الأوكرانية أيضا انفجارات ضخمة.

وأكدت وسائل إعلام روسية تنفيذ هجمات صاروخية روسية على منشآت عسكرية في أنحاء أوكرانيا.

وأشارت إلى أن قواتا من أسطول البحر الأسود بدأت عملية إنزال في بحر آزوف وأوديسا.

وقال مسؤول بوزارة الداخلية الأوكرانية: إن ضربات صاروخية استهدفت مراكز قيادة الجيش الأوكراني في كييف وخاركيف.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عملية عسكرية في منطقة دونباس الأوكرانية.

وبالتزامن مع اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة الأوكرانية، دعا بوتين الجيش الأوكراني إلى "إلقاء سلاحه".