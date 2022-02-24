العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تُشعل أسعار النفط

قفزت العقود الآجلة لمزيج برنت، اليوم الخميس 24 فبراير 2022، 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ 2014، تزامنا مع بدء عملية عسكرية روسية في أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عملية عسكرية في منطقة دونباس الأوكرانية.

وبالتزامن مع اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة الأوكرانية، دعا بوتين الجيش الأوكراني إلى "إلقاء سلاحه".

بدوره، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون بطريقة موحدة وحاسمة على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال بايدن: "سننسق مع أعضاء حلف شمال الأطلسي لضمان رد قوي وموحد على التحركات الروسية".

وأضاف: "روسيا وحدها هي المسؤولة عن الخسائر الكارثية للأرواح والمعاناة الإنسانية التي ستحدث".

وتابع: "أراقب الوضع من البيت الأبيض وسأتحدث إلى نظرائي في مجموعة السبع اليوم الخميس".

وبدأت روسيا عملية عسكرية برية وبحرية ضد المناطق الشرقية لأوكرانيا مؤكدة أنها عملية خاصة لحماية دونباس.