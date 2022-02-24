طقس فلسطين: انخفاض على درجات الحرارة وتوقعات بهطول الأمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس 24 فبراير 2022، أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم مغبرا احيانا وباردا حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 2-3 درجات مئوية ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

كما توقعت أن يكون الجو هذه الليلة، غائما جزئياً إلى غائم باردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.