سعر الذهب في تونس الخميس 24 فبراير 2022، حيث نرفق لك عزيزي القارئ أخر البيانات الرسمية حول أسعار الذهب في تونس، كما نلاحظ الاهتمام الكبير لدي المواطنين بالبحث عبر محركات جوجل عن سعر الذهب خاصة فئة التجار ورجال الاعمال واصحاب محلات الصاغة، لذلك قرر فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أن يقدم لكم سعر الذهب في تونس والذي ارتفع في معاملات اليوم الخميس تزامنًا مع انخفاض أسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

سعر الذهب في تونس الخميس 24 فبراير 2022

وانخفض متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في تونس، إلى نحو 175.89 دينار (60.93 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21 في تونس

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في تونس نحو 153.91 دينار (53.31 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18 في تونس

سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في تونس، نحو 131.92 دينار (45.69 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 14 في تونس

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14، إلى نحو 102.60 دينار (35.54 دولار).

سعر الأوقية الذهب في تونس

وتراجع متوسط سعر أوقية "أونصة" الذهب في تونس، ، إلى نحو 5.740 ألف دينار (1894 دولارا).

سعر الجنيه الذهب في تونس

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) مساء تعاملات اليوم في تونس، إلى نحو 1231.28 دينارًا (426.48 دولار).