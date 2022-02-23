سعر الذهب في السودان اليوم الخميس فبراير 2022

سعر الذهب في السودان اليوم الخميس 24 فبراير 2022، حيث نرفق لك عزيزي القارئ أخر البيانات الرسمية حول أسعار الذهب في السودان ، كما نلاحظ الاهتمام الكبير لدي المواطنين بالبحث عبر محركات جوجل عن سعر الذهب خاصة فئة التجار ورجال الاعمال واصحاب محلات الصاغة، لذلك قرر فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أن يقدم لكم سعر الذهب في السودان والذي ارتفع في معاملات اليوم الخميس تزامنًا مع انخفاض أسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

سعر الذهب في السودان اليوم الخميس 24 فبراير 2022

سعر جرام الذهب عيار 24 في السودان

وزاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في السودان اليوم عند 27.230 ألف جنيه (61.26 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18 في السودان

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السودان اليوم نحو 20.423 ألف جنيه (45.95 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 14 في السودان

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 15.884 ألف جنيه (35.74 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 12 في السودان

فيما بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 12 في السودان، سجل نحو 13.615 ألف جنيه (30.63 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس في السودان

وارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في السودان اليوم، إلى نحو 23.827 ألف جنيه (53.60 دولار).

سعر أوقية الذهب اليوم في السودان

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السودان، إلى نحو 846.861 ألف جنيه (1905 دولارات).

سعر الجنيه الذهب اليوم في السودان

وصعد متوسط سعر الجنيه الذهب في السودان اليوم (8 جرامات من عيار 21)، إلى نحو 190.616 ألف جنيه (428.83 دولار).