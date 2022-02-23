سعر الذهب في لبنان الخميس 24 فبراير 2022

سعر الذهب في لبنان اليوم الخميس 24 فبراير 2022، حيث نرفق لك عزيزي القارئ أخر البيانات الرسمية حول أسعار الذهب في لبنان، كما نلاحظ الاهتمام الكبير لدي المواطنين بالبحث عبر محركات جوجل عن سعر الذهب خاصة فئة التجار ورجال الاعمال واصحاب محلات الصاغة، لذلك قرر فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أن يقدم لكم سعر الذهب في لبنان والذي ارتفع في معاملات اليوم الخميس تزامنًا مع انخفاض أسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

سعر الذهب في لبنان اليوم الخميس 24 فبراير 2022

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان 92.363 ألف ليرة (61.03 دولار).

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان ليسجل نحو 69.273 ألف ليرة (45.77 دولار).

سعر الذهب في لبنان اليوم الخميس 24 فبراير 2022

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 53.879 ألف ليرة (35.60 دولار).

وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 46.182 ألف ليرة (30.51 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في لبنان

تراجع سعر جرام الذهب في لبنان ليصل إلى 80.820 ألف ليرة (53.40 دولار).

سعر الأوقية الذهب في لبنان

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في لبنان اليوم نحو 2.872 مليون ليرة (1898 دولارا).

سعر الجنيه الذهب في لبنان

وعن سعر الجنيه الذهب في لبنان اليوم (8 جرامات عيار 21) سجل نحو 646.557 ألف ليرة (427.21 دولار).