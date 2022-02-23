سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 24 فبراير 2022، يبحث المواطنين في لبنان كل يوم عن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية، لأن أسعار العملات في ذك البلد الذي يعاني من أزمات عدة وأوضاع اقتصادية غاية في السوء، غير مستقرة وتتغير كثيرا خلال اليوم، لهذا يهتم المواطنين بالاطلاع على أسعار العملات الرئيسية مقابل عملتهم الوطنية، التي تعاني من انخفاض ملحوظ بسبب الأزمات التي تعصف في لبنان منذ نحو ثلاث سنوات، والتي أدت إلى حدوث شلل في الاقتصاد اللبناني، وبات على شفا حفرة من الانهيار.

سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 24 فبراير 2022

ويحرص المواطنين في لبنان للاطلاع على سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 24 فبراير 2022، وخاصة الفئات التي تعمل في مجال التجارة والادخار في العملة الأمريكية والذين يعملون في محال ومكاتب الصرافة، وكذلك من يصدرون بالعملة الأمريكية إلى الخارج، وتسعى وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، بشكل دوري لنشر أسعار العملة الأمريكية مقابل الليرة اللبنانية على موقعها، لتسهيل عناء البحث على كل من يهتم في هذا الأمر.

سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس

وتعاني لبنان من أزمات سياسية منذ عام 2019، وهو ما أثر على اقتصادها الداخلي، وجعله هشا، كما أثر على سعر الليرة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية، إلا أن العديد من الحكومات تغيرت في هذه المدة من الزمن، لكنهم تشاركوا في أمر واحد وهو عدم وجود حل لتلك الأزمة التي لا تزال تعصف بالبلاد منذ ما يقارب من 3 سنوات، إلا أنها اشتدت خلال الأشهر الماضية.

وصنف الاقتصاد اللبناني الأسوأ في العالم، وذلك على وقع الانهيار الاقتصادي الذي صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، وفرض المصارف لقيود مشددة على عمليات السحب بالدولار ومنع التحويلات إلى الخارج.

سعر الدولار في لبنان اليوم

وفتح سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 20,750 ليرة لكل دولار، مقابل 20.650 ليرة للدولار الواحد.