سعر الذهب في الجزائر اليوم الخميس 24 فبراير 2022، حيث نرفق لك عزيزي القارئ أخر البيانات الرسمية حول أسعار الذهب في الجزائر، كما نلاحظ الاهتمام الكبير لدي المواطنين بالبحث عبر محركات جوجل عن سعر الذهب خاصة فئة التجار ورجال الاعمال واصحاب محلات الصاغة، لذلك قرر فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أن يقدم لكم سعر الذهب في الجزائر والذي ارتفع في معاملات اليوم الخميس تزامنًا مع انخفاض أسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

سعر الذهب في الجزائر اليوم الخميس 24 فبراير 2022

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر نحو 8.594 ألف دينار (61.14 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر، نحو 7.520 ألف دينار (53.50 دولار).

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، نحو 6.446 ألف دينار (45.86 دولار).

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 5.013 ألف دينار (35.76 دولار).

سعر الأوقية الذهب اليوم في الجزائر

وتراجع متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في الجزائر، إلى نحو 267.274 ألف دينار (1902 دولارات).

سعر الجنيه الذهب اليوم في الجزائر

وانخفض متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في الجزائر، إلى نحو 60.160 ألف دينار (428 دولارا).