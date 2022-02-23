سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 24 فبراير 2022، يبحث السوريون مطلع كل صباح عن أسعار العملات عبر شاشات البورصة المحلية والعالمية في بلادهم، وخاصة أن العملات لا تستقر على سعر ثابت، وقد تتغير مرات عدة في اليوم الواحد، وفق المعطيات والأحداث السياسية والاقتصادية حول العالم، ولهذا يهتم السوريون بالاطلاع على سعر صرف العملات الأجنبية الرئيسية وأبرزها الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية التي تشهد عدم استقرار في أسعارها بسبب الأحداث الجارية في تلك المنطقة.

سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 24 فبراير 2022

وتتوجه أصابع المواطنين في سوريا صوب شاشات التداول والبورصة للاطلاع على سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 24 فبراير 2022، وخاصة التجار والمستثمرين وأصحاب شركات الصرافة الرسمية، والذين يمتهنون مهنة الصرافة سواء في السوق السوداء أو في المكاتب المرخصة، فاطلاعهم على سعر العملات يمكنهم التعامل مع المتغيرات وصرفها للناس، لذلك ينشر لكم فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، باستمرار كل ما يتعلق بأسعار العملات في سوريا لتعم الفائدة على جميع المهتمين بها.

سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس

وتُعاني سوريا من أحداث سياسية واجتماعية واقتتال داخلي منذ ما يقارب من 10 سنوات، خلفت دمارا كبيرة ومئات الآلاف من الشهداء وملايين الإصابات، كما أدت إلى تدمير ملايين المنازل وتشريد مئات السوريين وتهجيرهم إلى دول عربية وأجنبية، هربا من جحيم الحروب، كل تلك الأسباب دفعت إلى انهيار الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، كما أدت إلى وضع الاقتصاد السوري على شفا حفرة من الانهيار.

واعتمد البرلمان السوري نهاية 2021 موازنة العام المالي الجاري 2022/2023 بنحو 13.3 تريليون ليرة، أي ما يعادل قرابة 5.3 مليار دولار وفق سعر الصرف الرسمي المحدّد عند 2512 ليرة مقابل الدولار.

سعر الدولار الأمريكي في سوريا

وواصل سعر الدولار في سوريا الصعود لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) حيث وصل اليوم الخميس إلى مستوى 3620 ليرة للشراء، 3655 ليرة للبيع.

سعر اليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني في سوريا اليوم الخميس

وتراجع سعر اليورو في سوريا اليوم ليسجل نحو 4097 ليرة للشراء، 4141 ليرة للبيع.

بينما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني في سوريا، خلال مستهل تعاملات اليوم، ليسجل نحو 4908 ليرة للشراء، 4966 ليرة للبيع.