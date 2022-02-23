سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس 24 فبراير 2022، حيث نرفق لك عزيزي القارئ أخر البيانات الرسمية حول أسعار الذهب في سوريا، كما نلاحظ الاهتمام الكبير لدي المواطنين بالبحث عبر محركات جوجل عن سعر الذهب خاصة فئة التجار ورجال الاعمال واصحاب محلات الصاغة، لذلك قرر فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أن يقدم لكم سعر الذهب في سوريا والذي ارتفع في معاملات اليوم الخميس تزامنًا مع انخفاض أسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس 24 فبراير 2022

سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا اليوم 154.193 ليرة (61.38 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في سوريا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا اليوم الخميس، 134.922 ليرة (53.71 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا

وبلغ سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا، نحو 115.647 ليرة (46.04 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 14 في سوريا

وبلع سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 89.946 ليرة (35.81 دولار).

سعر الأوقية الذهب اليوم في سوريا

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا نحو 4.795 مليون ليرة (1909 دولارات).

سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا

وسجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) 1.079 مليون ليرة (429.69 دولار).