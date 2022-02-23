قيادة الجهاد تزور عائلة العصا في بيت لحم وتٌعزيها بفقيدها

زار وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي عائلة العصا الكرام، لتقديم واجب التعازي بوفاة فقيدهم الحاج أبو محمود العصا (83 عاماً)، والد الشهيد سليمان العصا، والأسير المحرر مراد العصا، في بلدة العبيدية بمحافظة بيت لحم، والذي توفي قبل فترة وجيزة.

وضمَّ الوفد القيادي المحرر طارق قعدان، وخضر عدنان، وجعفر عز الدين، وناجح حبايبة، وغيرهم من المحررين، والشخصيات الاعتبارية، داعين للفقيد بالرحمة، والمغفرة، وأن يجمعه بفلذة كبده الشهيد سليمان في جنات النعيم

من جهتهم، شكر أهل الفقيد من عائلة العصا الكرام، الوفد على زيارة التعزية، والمواساة في مصابهم الجلل.

يذكر أن الشهيد سليمان العصا، قد استشهد بتاريخ 16-12-2009م، عقب الإفراج عنه، ونتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد في سجون الاحتلال.