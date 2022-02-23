جنين: تواصل فعاليات إسناد الأسرى والمطالبة باسترداد جثامين الشهداء

طالبت فعاليات جنين ومخيمها، والأسرى المحررين، وذوو الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء 23 فبراير 2022، المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، وأحرار العالم بالتدخل العاجل، والضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسير المريض ناصر أبو حميد، وتسليم جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال.

واستنكر القائمون على الفعاليات، الصمت العالمي إزاء ما يتعرض له شعبنا من قهر، وعدوان ممنهج من قبل الاحتلال.

وطالب المشاركون الصليب الأحمر الدولي، وجميع المؤسسات الدولية بأخذ دورهم، والضغط على الاحتلال؛ لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة لديه، بصورة تخالف القانون الدولي، والقانون الإنساني، والوقوف إلى جانب ملف الأسرى.