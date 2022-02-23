بالصور "الجهاد" توزع مئات وجبات الطعام على أهالي مخيم اليرموك بدمشق

وزعت لجنة العمل الخيري بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين -الساحة السورية، ظهر اليوم الأربعاء، مئات وجبات الطعام، على أهالي مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، جنوبي العاصمة دمشق.

وأوضحت اللجنة، أنها قامت بتوزيع 850 وجبة طعام تكفي الواحدة لثلاثة أشخاص، على الأهالي، ضمن فرق جوالة، وذلك في الذكرى السنوية الثانية لمعركة (بأس الصادقين) التي ارتقى خلالها كوكبة من أبطال سرايا القدس، وهم الشهيد محمد الناعم في غزة، والشهيدين زياد منصور، وسليم أحمد سليم، في سورية.

وتنظم الحركة بهذه المناسبة سلسلة فعاليات في الساحة السورية، وفاءً لأرواح الشهداء، وتجديداً للعهد بالمضي على دربهم.



