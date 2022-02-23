بث مباشر مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد بدوري الأبطال

يصطدم فريق أتلتيكو مدريد بنظيره مانشستر يونايتد في العاشرة مساء اليوم الأربعاء 23 فبراير 2022، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

حسم فريق أتلتيكو مدريد صاحب الأرض في المباراة، تأهله إلى دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد أن جاء وصيفًا في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، خلفًا للمتصدر ليفربول برصيد 18 بالعلامة الكاملة.

يواجه الأتليتكو فريق مان يونايتد بعد فوز معنوي بثلاثية على أوساسونا 3-0 في الجولة الـ 25 من مسابقة الدوري الإسباني، والتساوي مع برشلونة في المركز الرابع بجدول ترتيب الليجا برصيد 42 نقطة، لكن يتفوق البارسا بفارق الأهداف.

يدخل الروخي بلانكوس مباراة مانشستر يونايتد، بدون 4 لاعبين من أهم أبرز عناصره هم دانييل واس وماتيوس كونيا للإصابة وليمار وليكومت بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

ويبدأ دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد من جديد، رحلة التتويج باللقب الحلم (دوري أبطال أوروبا)، والذي لم ينجح "كوماندزو مدريد" في الفوز به على مر تاريخه.

في المقابل، تأهل فريق مانشستر يونايتد إلى نفس الدور من دوري أبطال أوروبا بعد تصدر المجموعة السادسة برصيد 11 نقطة.

ويعود مانشستر يونايتد بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى إستكمال مشواره في دوري أبطال أوروبا، بعد رباعية مثيرة على ليدز في "إيلاند رود"، بالجولة الـ 26 من مسابقة الدوري الإنجليزي، ليعزز مركزه الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 46 نقطة.

وتعول جماهير مانشستر يونايتد، على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في قيادة "ريد ديفيلز"، إلى منصة التتويج الأوروبية من جديد، بفضل خبراته في البطولة القارية، والتي يتصدر قائمة هدافيها برصيد 140 هدفًا.

ويأمل مانشستر يونايتد في الوصول إلى لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، والغائب عن خزائن النادي منذ التتويج بنسخة 2007-2008 وللمرة الثالثة في تاريخه.

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