دعاء اليوم الحادي عشر من شهر رمضان 2022.. دعاء اليوم ال 11 من رمضان، أقل من 40 يوما ويحل علينا الضيف الذي ينتظره المسلمون في جميع بقاع الأرض، فشهر رمضان يحمل في جعبته الخير والبركة والتكفير عن الذنوب وصلة الأرحام الرحمة، فيكثر المسلم من الأدعية والصلوات في أيام هذا الشهر المبارك، لنيل أقصى قدر من الثواب والأجر، لهذا يسعى الجميع لاستثمار الأيام الفضيلة في كسب أكبر قدر من الحسنات والفضيلة والأجر، ليتقرب إلى الله سبحانه وتعالى.

دعاء اليوم الحادي عشر من شهر رمضان 2022.. دعاء اليوم ال 11 من رمضان

وفي هذه الأيام يبحث المسلمون حول العالم عن دعاء اليوم الحادي عشر من شهر رمضان 2022.. دعاء اليوم ال 11 من رمضان، لنيل الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، واستبدال السيئات بالحسنات والأعمال الصالحة، وفي هذه الأيام تزداد صلة الأرحام ويتفقد الأغنياء الفقراء، لهذه الأسباب تنشر لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، وستعمل جاهدة على نشر كل ما يتعلق بأدعية الشهر الفضيل لتعم الفائدة والأجر لدى الجميع.

دعاء اليوم الحادي عشر من شهر رمضان 2022

وفي شهر رمضان يؤدي المسلمون صلاة التراويح بعد أداء العشاء مباشرة طيلة أيام الشهر الفضيل، ففيها أجر وثواب عظيم، كما يعتكف المسلمون في العشر الأواخر من رمضان في المساجد وإقامة الصلوات وقراءة القرآن والأدعية، كما تحل في العشر الأواخر ليلة القدر التي تعد خير من ألف شهر، فيسعى المسلمون إحيائها ونيل أجرها وثوابها العظيم، لهذا ينتزر المسلمون حلول الشهر العظيم على أحر من الجمر.

دعاء اليوم الحادي عشر من شهر رمضان

اَللّهُمَّ لا تُؤاخِذْني فيهِ بِالعَثَراتِ، وأقِلْني فيهِ مِنَ الْخَطايا وَالْهَفَواتِ، وَلا تَجْعَلْني فيهِ غَرَضاً لِلْبَلايا والآفاتِ وَاشْرَحْ وًأًمٍن بهِ صَدري بِأمَانِكَ يا أمانَ الْخائِفينَ.

ثواب هذا الدعاء

"مَنْ دَعَا بِهِ كُتِبَ لَهُ حِجَّةٌ مَقْبُولَةٌ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله، وَ عُمْرَةٌ مَعَ أَهْلِ بَيْتِهِ عليهم السلام، وَ كُلُّ حِجَّةٍ مَعَهُ صلى الله عليه و آله تَعْدِلُ سَبْعِينَ أَلْفَ حِجَّةٍ مَعَ غَيْرِهِ، وَ كُلُّ عُمْرَةٍ مَعَهُمْ عليهم السلام تَعْدِلُ سَبْعِينَ أَلْفَ عُمْرَةٍ مَعَ غَيْرِهِمْ".