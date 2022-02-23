تسجيل 20 وفاة و8144 إصابة بكورونا في الأردن

سجلت الأردن، اليوم الأربعاء، 20 وفاة، و8144 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13751 وفاة و1599422 إصابة.

ووفق وزارة الصحة الأردنية، فقد بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم، 19.04%، بحسب الموجز الإعلامي اليومي الصادر عن الوزارة.

وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 140468 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات 941 حالة.

وحسب بيانات الموجز، فإن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4672308 أشخاص، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4352541 شخصا.