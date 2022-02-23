الأوقاف بغزة توضح تفاصيل تسعيرة العمرة لهذا الموسم

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، مساء اليوم الأربعاء 23 فبراير 2022، تصريحا صحفيا حول التسعيرة الجديدة لموسم العمرة 1443/ 2022، من القطاع إلى المملكة العربية السعودية.

وقالت: "عقدت لجنة الحج بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة لقاءً مع مجلس إدارة جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة؛ لمناقشة تسعيرة العمرة لهذا الموسم 1443هـ / 2022م وتحليلها، وقد بذلت الوزارة والجمعية جهودًا كبيرةً مع كافة الجهات خلال تواجدها في جمهورية مصر العربية للوصول إلى أفضلن وأقل تسعير للعمرة، حيث بلغت تسعيرة برنامج العمرة (1270) دينارا أردنيا، تشمل: تأشيرة العمرة، والنقل البرى والجوي، والسكن في مكة والمدينة، والحجر الصحي، وفحص كورونا (b c r )، والإعاشة فترة برنامج العمرة".

وفيما يلي توضيح لتفاصيل تسعيرة العمرة لهذا الموسم:

170 دينارا رسوم تأشيرة العمرة، وتأمين وخدمات أرضية، والنقل داخل السعودية.

369 دينارا رسوم النقل البري من معبر رفح حتى مطار القاهرة ذهاباً وإياباً، شامل رسوم المعابر ونقل العفش ما يعادل (520 دولار).

334 دينارا تذكرة الطائرة ما يعادل (470 دولار).

65 دينارا رسوم السكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة 10 أيام.

140 دينارا رسوم الحجر الصحي مدة 5 أيام شامل فحص BCR، بالمملكة العربية السعودية.

50 دينارا إعاشة (وجبات على مدار برنامج العمرة).

80 دينارا بدل أتعاب شركة الحج والعمرة.

15 دينارا رسوم إداري شركة الحج والعمرة.

6 دنانير رسوم نقل المعتمر الى معبر رفح.

5 دنانير رسوم جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة.

5 دنانير رسوم وزارة الأوقاف.

16 دينارا رسوم فحص PCR عند العودة.

15 دينارا طوارئ.