د. الحساينة: مشهد تمزيق جسد الشهيد الناعم يدل على حجم الإرهاب الصهيوني

اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور يوسف الحساينة، اليوم الأربعاء 23 فبراير 2022، مشهد ارتقاء الشهيد محمد الناعم، قبل عامين، شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، ووحش العدو الآلي (الجرافة) يمزّق جسده، هو تجسيد للمعنى الحقيقي للصهيونية العدمية، التي لا تعرف ولا تحمل للبشرية سوى القتل والمجازر، والإرهاب، والموت، والإعدام.

وقال الحساينة في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نحن نستذكر فصول تلك الجريمة التي وقعت شرق محافظة خانيونس" متسائلا: هل يدرك "عرب التطبيع" المُهين حجم الجريمة التي اقترفوها بحق أنفسهم، وبحق شعوبهم، وبحق الأمة، ومسرى رسولها الكريم؟ أم أن على قلوب أقفالها ؟!".

وختم تغريدته بالقول: "رحم الله الأبطال شهداء معركة بأس الصادقين...".

وكان الشهيد الناعم، ارتقى إلى رضوان الله تعالى، في حادثة إجرامية قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، في صباح 23 من فبراير 2020، بعد اقترابه مع رفاقه من السياج الفاصل شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة؛ لتستقبلهم دبابة "إسرائيلية " بقذيفة ووابل من الرصاص الثقيل الذي اخترق أجسادهم؛ ما أتاح لجرافة جيش الاحتلال أن تستفرد بجثة الشهيد الناعم؛ لتُضحي سيرته بعد ذلك شاهدة على إجرامه اللامحدود.