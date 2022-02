كورة لايف LIVE.. بث مباشر مباراة اتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد الآن اليوم 23-2-2022 || شاهد مباراة مانشستر يونايتد ضد اتلتيكو مدريد في دوري الابطال

بث مباشر مباراة اتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد اليوم الأربعاء الموافق 23-2-2022 على موقع يلا شوت وقنوات بي ان سبورت الرياضية 1 ، حيث يتنافس اليونايتد ضد الأتلتيكو ضمن منافسات الدور 16 بدوري ابطال أوروبا 2022 لذا سيقدم الفريقين اجمل المهارات الكروية من أجل تحقيق الانتصار العظيم والكبير في هذه المباراة من أجل التأهل إلى المنافسة التي تسبق المباراة النهائية وما يميز هذه اللعبة القوية والحاسمة إلى أن المواجهة معتادة بين نجم مانشستر يونايتد، الأسطورة كريستيانو رونالدو، وأتلتيكو مدريد، حيث يعد الفريق الإسباني من المنافسين غير المحظوظين أمام الدون، حيث اعتاد على هز شباكهم، وهو ما يبشر بلقاء مثير ، وفي هذا الأطر سيشهد ملعب واندا متروبوليتانو سيناريوهات ومفاجآت من كلا الفريقين الإنجليزي والاسباني لا سيما أن كليهما يضم نخبة من اللاعبين ، فريق فلسطين اليوم وضع لكم في هذه السطور التي نشرت على مواقع الانترنت تشكيلة مانشستر يونايتد ضد اتلتيكو مدريد ، والقنوات الناقلة ، علمًا أن المعلق الرياضي عصام الشوالي هو من سيعلق على المباراة مساء اليوم التي ستنطلق في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة .

ونتناول مع حضراتكم رابط مشاهدة بث مباشر مباراة اتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد الآن ، حيث يستعد كلا الطرفين خوض هذه القمة النارية بكل حماسة شديدة مع تسجيل بداية الأهداف في الشوط الأول مع الحفاظ على السيطرة حتى النهاية من اجل التغلب والفوز والانتصار ، وعن موعد انطلاق المباراة فهو التالي:

وقد وضعنا لكم بعد كتابة المقدمة تشكيلة فريق أتلتيكو مدريد التي سيلعب بها في مباراة الدوري 16 من دوري ابطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد وهي التالي: حراسة المرمي: أوبلاك. وفي خط الدفاع: فرساليكو، فيليبي، سافيتش، هرموسو. وفي الوسط: كاراسكو، كوكي، لورينتي، ليمار. وفي خط الهجوم: لويس سواريز، ماتيوس كونها.

كما وضعنا لكم التشكيلة المتوقعة لفريق مانشستر يونايتد أمام أتلتيكو مدريد وهي التالي: وتضم التشكيلة في خط حراسة المرمي: دي خيا وفي خط الدفاع: شو – ماجواير – فاران – دالوت وفي خط الوسط: بوجبا – ماكتوميناي – برونو فيرنانديز وفي خط الهجوم: راشفورد – رونالدو – سانشو.

ونشير إلى حضراتكم إلى أن تقارير إعلامية أوروبية ، قد اكدت اليوم ، أن اللاعب الفرنسي توماس ليمار، جناح أتلتيكو مدريد، قد غاب عن تدريبات الفريق صباح اليوم، بداعي الإصابة، وقد خاض ليمار مرانًا خفيفًا مع الحارس ليكوميت في صالة الألعاب الرياضية.

