كورة لايف LIVE.. بث مباشر مباراة اتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد الآن اليوم 23-2-2022 || شاهد مباراة مانشستر يونايتد ضد اتلتيكو مدريد في دوري الابطال

بث مباشر مباراة اتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد اليوم الأربعاء الموافق 23-2-2022 على موقع يلا شوت وقنوات بي ان سبورت الرياضية 1 ، حيث يتنافس اليونايتد ضد الأتلتيكو ضمن منافسات الدور 16 بدوري ابطال أوروبا 2022 لذا سيقدم الفريقين اجمل المهارات الكروية من أجل تحقيق الانتصار العظيم والكبير في هذه المباراة من أجل التأهل إلى المنافسة التي تسبق المباراة النهائية وما يميز هذه اللعبة القوية والحاسمة إلى أن المواجهة معتادة بين نجم مانشستر يونايتد، الأسطورة كريستيانو رونالدو، وأتلتيكو مدريد، حيث يعد الفريق الإسباني من المنافسين غير المحظوظين أمام الدون، حيث اعتاد على هز شباكهم، وهو ما يبشر بلقاء مثير ، وفي هذا الأطر سيشهد ملعب واندا متروبوليتانو سيناريوهات ومفاجآت من كلا الفريقين الإنجليزي والاسباني لا سيما أن كليهما يضم نخبة من اللاعبين ، فريق فلسطين اليوم وضع لكم في هذه السطور التي نشرت على مواقع الانترنت تشكيلة مانشستر يونايتد ضد اتلتيكو مدريد ، والقنوات الناقلة ، علمًا أن المعلق الرياضي عصام الشوالي هو من سيعلق على المباراة مساء اليوم التي ستنطلق في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة .

ونتناول مع حضراتكم رابط مشاهدة بث مباشر مباراة اتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد الآن ، حيث يستعد كلا الطرفين خوض هذه القمة النارية بكل حماسة شديدة مع تسجيل بداية الأهداف في الشوط الأول مع الحفاظ على السيطرة حتى النهاية من اجل التغلب والفوز والانتصار ، وعن موعد انطلاق المباراة فهو التالي:

بث مباشر مباراة اتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد اليوم

وقد وضعنا لكم بعد كتابة المقدمة تشكيلة فريق أتلتيكو مدريد التي سيلعب بها في مباراة الدوري 16 من دوري ابطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد وهي التالي: حراسة المرمي: أوبلاك. وفي خط الدفاع: فرساليكو، فيليبي، سافيتش، هرموسو. وفي الوسط: كاراسكو، كوكي، لورينتي، ليمار. وفي خط الهجوم: لويس سواريز، ماتيوس كونها.

مشاهدة مباراة اتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد بث مباشر

كما وضعنا لكم التشكيلة المتوقعة لفريق مانشستر يونايتد أمام أتلتيكو مدريد وهي التالي: وتضم التشكيلة في خط حراسة المرمي: دي خيا وفي خط الدفاع: شو – ماجواير – فاران – دالوت وفي خط الوسط: بوجبا – ماكتوميناي – برونو فيرنانديز وفي خط الهجوم: راشفورد – رونالدو – سانشو.

شاهد مباراة مانشستر يونايتد أمام أتلتيكو مدريد اليوم

ونشير إلى حضراتكم إلى أن تقارير إعلامية أوروبية ، قد اكدت اليوم ، أن اللاعب الفرنسي توماس ليمار، جناح أتلتيكو مدريد، قد غاب عن تدريبات الفريق صباح اليوم، بداعي الإصابة، وقد خاض ليمار مرانًا خفيفًا مع الحارس ليكوميت في صالة الألعاب الرياضية. ولمشاهدة المباراة اضغط هنا

Atletico boss Diego Simeone insists Man Utd have "two of best midfielders in world" https://t.co/HbvVDyJrR7 pic.twitter.com/j0MmgHHCQl — Mirror Football (@MirrorFootball) February 23, 2022

على يلاشوت شاهد مباراة اتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد

ومن المقرر أن تنطلق مباراة اتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد يوم الأربعاء الموافق 23-2-2022 في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وفلسطين والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية .

beIN SPORTS مباراة اتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد بث مباشر الآن

وضع لكم الفريق تردد بي إن سبورت بريميوم 1 لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد أمام أتلتيكو مدريد بث مباشر وهو التالي:

على الترددات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11013.

الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚ ، وفيما يلي التردد التالي beIN SPORTS PREMIUM 1 :

التردد : 12604 القطبية : أفقي معدل الترميز : 27500 معامل تصحيح الخطأ : 3/2 إشارة ارسال البث : DVB-S2 ، معدّل تردد الموجة : 8PSK ، الجودة : hd.