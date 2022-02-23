قيادة الجهاد تزور القيادي أبو عكر في المستشفى

زار وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الأربعاء 23 فبراير 2022، القيادي المحرر والأكاديمي البارز بسام أبو عكر "أبو بلال"، للاطمئنان عليه إثر إصابته بحادثة دهس في بيت لحم مساء الاثنين.

وضم الوفد القيادي المحرر طارق قعدان وخضر عدنان وجعفر عز الدين وناجح حبايبة وعدداً من المحررين والشخصيات الاعتبارية.

واطمئن الوفد على صحة وسلامة القيادي أبو عكر في مستشفى الجمعية العربية في بيت جالا، داعين الله له بالشفاء العاجل والسلامة التامة.

يذكر أن القيادي أبو عكر، قد أمضى في سجون الاحتلال ما يقارب 22 عامآ، ويحمل شهادة الماجستير في السياسة والعلاقات الدولية ومختص في الشأن الصهيوني والدولي.