بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد اليوم بدوري أبطال أوروبا، ينتظر محبو كرة القدم الأوروبية بدء مباراة الذهاب مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء23 فبراير 2022، وذلك ضمن الدور الـ 16 من البطولة الأوروبية، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، معقل الفريق الإسباني، في وقت يسعى الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية ضد بعضهما من أجل وضع قدم للتأهل إلى الدور المقبل من البطولة، وخاصة في ظل النتائج المحبطة في الدوريان المحليان لهما.

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد اليوم بدوري أبطال أوروبا

ويبحث عشاق كرة القدم عن رابط بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد اليوم بدوري أبطال أوروبا، لبث المباراة دون تقطع وبجودة عالية، لأنها مباراة قوية بين فريقان لهما صيتهما على مستوى القارة الأوروبية، ففريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، يسعى جاهدا لنشر روابط لمشاهدة لمباريات القوية التي يبحث عنها الناس، بجودة عالية ودون أي تقطيع على البث، من أجل الاستمتاع بمشاهدة المباراة.

مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد اليوم بدوري أبطال أوروبا

وسيخوض الفريقان المباراة بتشكيلة مثالية، لأن أنظارهما تتجه نحو الفوز فقط، لاسترجاع الثقة لدى لاعبي الفريقين، وخاصة بعد الانتقادات الأخيرة التي وجهت لهما في الآونة الأخرة، والتي جعلت إقالة المدير الفني لفريق العاصمة الإسبانية مجرد وقت، في حين لا يريد الفريق الإنجليزي التجديد لمدربه المؤقت.

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد اليوم بدوري أبطال أوروبا

ومن المتوقع أن يخوض رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد المباراة مع الفريق في دوري الأبطال بالتشكيل التالي:

دافيد دي خيا

لوك شاو - هاري ماجواير - فاران - آرون بيساكا

برونو فيرنانديش - سكوت ماكتوميناي - بول بوجبا

جادون سانشو - كريستيانو رونالدو - ماركوس راشفورد

بينما قد يخوض مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيموني المباراة بالتشكيل الأتي:-

يان أوبلاك

ماريو هيرموسو - خوسيه ماريا خيمينيز - ستيفان سافيتش

فرساليكو - ماركوس يورنتي - دي باول - كوكي - رينيلدو ماندافا

لويس سواريز - أنخيل كوريا

لمشاهدة المباراة اضغط هنا