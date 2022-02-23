بالصور جمعية الوفاء تحتفل بالأعياد الوطنية الكويتية

نظمت جمعية الوفاء الخيرية، مساء اليوم الأربعاء، احتفالًا لإحياء ذكرى العيد الوطني الكويتي الـ61، وعيد التحريرالـ31".

وحضر الحفل جمعٌ من الشخصيات الاعتبارية، والمجتمعية، وعدد من مدراء مؤسسات المجتمع الأهلي الفلسطيني.

وبدوره قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الوفاء، م. أحمد أبوراس، في كلمة له " نحتفل اليوم بأعياد الكويت عرفاناً لدولةٍ شقيقة كريمة كانت دومًا السّباقة لتقديم يد العون بأصالة النخوة العربية ".

وتابع "منذ اللحظات الأولى لانتهاء العدوان الأخير على شعبنا بغزة، أطلقت الكويت فزعتها الكبرى لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في عدوانه، لذلك كل عام والكويت إمارةً وشعبًا بخير وأمن وأمان"، موجهًا التحيات والتبريكات لصاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله.

وأضاف أبوراس، "نسجل فخرنا ونتقدم بالشكر الجزيل لجميع الأشقاء الكويتيين، والمؤسسات الداعمة والمساندة على مدار الأعوام السابقة لأنشطة جمعية الوفاء الخيرية؛ وإسنادها في تحقيق رسالتها برعاية المسنين، وتأهيل المرضى والمصابين؛ وسنبقى دوما من حافظي الجميل".

وتخلل الحفل فقرات فنية من الفلكلور الوطني الكويتي والفلكلور الفلسطيني، وبث خلال الحفل كلمة سفير إمارة الكويت بالأردن، د. عزيز الريحاني، والتي شكر فيها المظاهر الاحتفالية التي تُقام بغزة إحياءً لذكرى الأعياد الوطنية الكويتية.

وفي ختام الحفل افتتحت جمعية الوفاء جدارية، جسدت قلعة البهيتة الكويتية وهي أحد أبرز معالم دولة الكويت الشقيقة.



