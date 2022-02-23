 الأسير محمود العارضة يمر بظروف اعتقال صعبة للغاية

قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين الأستاذ كريم عجوة: إن الأسير محمود العارضة لا يزال محتجزاً في زنزانة عزل انفرادية، وكل شيء ممنوع، حتى قصاصة الورق، وقلم الرصاص، والكتب، والراديو، وكافة الأجهزة الكهربائية.

وأضاف عجوة في بيان صحفي، أن إدارة مصلحة السجون تحرم العارضة من الزيارات، وإدخال الملابس، ولديه فرشة وغطاء رديئين لم يتم تنظيفهما منذ زمن طويل، وفي مساحة ضيقة جدا، ومتسخة للغاية، مشيرا إلى أنه يتم إجراء عمليات تفتيش في الغرفة على مدار الساعة بالإضافة إلى أنه يسمح له بالخروج للفورة لمدة ساعة واحدة فقط في اليوم.

وتابعت الهيئة عبر محاميها، أن الأسير محمود العارضة يقبع الآن في سجن عسقلان بعدما تم نقله من سجن أيالون بتاريخ 14/2/ 2022.

ومن الجدير ذكره، أن محمود العارضة أحد أبطال الأسرى الستة، الذين تمكنوا الشهر الماضي، من الفرار من سجن جلبوع عبر نفق حفروه، وأعاد الاحتلال الإسرائيلي اعتقالهم.