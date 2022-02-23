إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب بيت لحم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:23 م
23 فبراير 2022
مواجهات
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أصيب اليوم الأربعاء 23 فبراير 2022، عدد من المواطنين بحالات اختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن المواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت فور الانتهاء من مراسيم تشييع الطفل محمد رزق صلاح، تركزت في منطقتي النشاش على المدخل الجنوبي، والتل في البلدة القديمة، إذ أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق عولجوا ميدانيا.

وتشهد محافظات الضفة والقدس يوميا، مواجهات مع قوات الاحتلال، ردا على الانتهاكات والجرائم "الإسرائيلية" بحق المواطنين.

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