بعد التوافق مع الجانب المصري والسعودي

"جمعية أصحاب شركات العمرة" تعلن تسعيرة العمرة من غزة وموعد أول رحلة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:17 م
23 فبراير 2022
العمرة في غزة
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كشفت جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن تسعيرة اداء فريضة العمرة للموسم الحالي 2022، والمقرر مغادرة  أول رحلاتها من قطاع غزة خلال شهر شعبان المقبل.

وقالت الجمعية في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخه عنه :" تم بحمد الله التوافق مع الجانب المصري والسعودي على تسير رحلات العمرة للمواطنين في قطاع غزة وذلك خلال الاسبوع الأول من شهر مارس المقبل وحتي منتصف  شهر رمضان المبارك بواقع فوج كل أسبوع".

وأضاف:" أن برنامج رحلة العمر سيكون 15 يوم -14 ليلة"، لافتا إلى أن سعر البرنامج يشمل برنامج الرحلة كاملاً من معبر رفح وحتي  العودة إلى معبر رفح دون رسوم المعبر الفلسطيني ولأول ثلاث رحلات من شهر شعبان هو (1270دينار أردني).

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

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وإليكم التسعيرة كما وردت من الجهات ذات العلاقة:-

تفاصيل التسعيرة.jfif
 

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