إعلاميون ونشطاء يُطلقون حملة رقمية في الذكرى السنوية الثانية لمعركة بأس الصادقين

أطلق إعلاميون ونشطاء فلسطينيون، مساء اليوم الأربعاء، حملة على وسائل التواصل الاجتماعي، في الذكرى السنوية الثانية لمعركة بأس الصادقين.

وتفاعل نشطاء وصحفيون فلسطينيون مع الحملة بالتغريد على وسم "#بأس_الصادقين".

وتداولوا تغريدات ومنشورات ومحتويات عن الحملة تؤكد على ثبات سرايا القدس وقوة بأسها؛ ثأرًا لدماء الشهداء التي سالت في خان يونس ودمشق.

وكانت قد خاضت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين معركة "بأس الصادقين" بتاريخ 23 فبراير 2020؛ ردًا على جريمة اغتيال الشهيد محمد الناعم شرق خان يونس جنوب قطاع غزة والتنكيل بجثمانه، وعلى اغتيال الشهيدين سليم سليم وزياد منصور في دمشق.

واستبسلت سرايا القدس في القتال على مدار يومين متتاليين، ودكت مستوطنات غلاف غزة بعشرات القذائف، معتمدة تكتيكًا جديدًا ومنظمًا يرتكز على الكثافة الصاروخية.

وثبّتت سرايا القدس من خلال معركتها "بأس الصادقين" معادلة الردع على قاعدة القصف بالقصف والدم بالدم.