هيئة الأسرى: تسجيل 25 إصابة بفيروس كورونا بين صفوف الأسرى بمعتقل "مجدو"

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أنه تم تسجيل 25 إصابة بفيروس "كورونا" بين صفوف الأسرى بمعتقل "مجدو".

وقالت الهيئة في بيان لها، إن " هناك 19 حالة بين صفوف الأشبال (الأسرى القاصرين)، و6 حالات أخرى بقسم (8) بذات المعتقل".

وأضافت الهيئة "أن إدارة السجن أغلقت المعتقل بكافة أقسامه، منعاً لانتشار العدوى في الأقسام الأخرى"، محمله الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المصابين

وطالبت الهيئة في بيانها المؤسسات الدولية والحقوقية بضرورة إرسال لجان طبية محايدة للإطلاع على أوضاع الأسرى المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم وطمأنة عائلاتهم.