راصد جوي يوضح تفاصيل المنخفض الجوي المرتقب

أكد الراصد الجوي قصي الحلايقة، أن الأراضي الفلسطينية، ستتأثر اليوم الأربعاء بمقدمة المنخفض الجوي على شكل هواء ساخن وكتلة هوائية ساخنة.

وقال الراصد الحلايقة خلال لقاء متلفز، اليوم الأربعاء :" إن طقس اليوم سيشهد ارتفاعا على درجات الحرارة، والتي من المتوقع أن تصل في القدس إلى قرابة 20 درجة مئوية و23 درجة في غزة، ويكون الطقس أكثر دفئا في منطقة أريحا ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة هناك إلى 27 درجة مئوية".

وأضاف:" اعتباراً من يوم الخميس سنتأثر بالمقدمة الباردة للمنخفض الجوي، حيث سيطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وسيكون فرق من 5 اإلى 6 درجات في هذا اليوم، تتحول الأجواء إلى باردة عموماً وغائمة جزئياً مع نشاط الرياح على فترات وتكون فرص سقوط الأمطار واردة على شكل زخات في بعض المناطق بشكل محدود".

وتابع :" في ساعات المساء والليل من المتوقع أن تسقط الأمطار في شمال البلاد وفي المنطقتين الساحلية الشمالية والوسطى، لكن في بقية المناطق وفي الساحل الجنوبي يكون هناك بعض الأمطار المحدودة".

وأوضح الراصد الجوي أن البلاد ستتأثر بشكل رئيسي، يوم الجمعة المقبل، بالمنخفض الجوي والكتلة الهوائية المصاحبة، لذلك يطرأ انخفاض على درجات الحرارة في ساعات الصباح ونتيجة عبور مركز المنخفض الجوي من جزيرة قبرص إلي الساحل السوري، وتعبر يوم الجمعة جبهة هوائية باردة رئيسية، ينتظم تساقط الأمطار في شمال ووسط البلاد والمنطقة الجنوبية ويكون الجو غائماً وبارداً وماطراً بغزارة أحياناً في بعض المناطق من الشمال نحو الجنوب، وتكون الأمطار مصحوبة بالبرق والرعد، وسرعة الرياح تصل إلى 70 كيلومترا بالساعة.