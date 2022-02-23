بالصور الرابطة الإسلامية تنفذ لقاءً توعوياً بمدرسة بيت حانون الثانوية شمال القطاع

نفذت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين لقاءً توعوياً لطالبات مدرسة بيت حانون الثانوية وذلك ضمن الحملة التوعوية الأمنية التي أطلقتها تحت عنوان خليكِ بأمان.

أكد ضيف اللقاء الأستاذ زكريا سحويل أنَّ منصات التواصل الاجتماعي تشمل مزايا ومخاطر في الاستخدام ، وعلينا كمستخدمين استخدامها بالشكل الذي يجنبنا الوقوع في المخاطر التي قد تواجه أي مستخدم عن قصد أو دون قصد ، مشدداً على عدم وضع أي مواد خاصة أو تخزينها عبر الفضاء الالكتروني الذي تتيحه بعض مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها سهلة الاختراق ومن الممكن أن تضعك تحت الابتزاز .

بدورها قالت مسؤولة ملف المدارس في إقليم الشمال الأستاذة رباب اليازجي أنَّ هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة ندوات أمنية تنظمها الرابطة الإسلامية وتسعى من خلالها لتوعية الطالبات من المخاطر التي قد تواجهنَّ خلال تصفحهنَّ لمواقع التواصل الإجتماعي.















