اتحاد المقاولين يستقبل وفداً من منظمة العمل الدولية

استقبل رئيس مجلس إدارة اتحاد المقاولين م. علاء الدين الأعرج وفداً من منظمة العمل الدولية بقيادة مسؤولة البرامج السيدة رشا الشرفا، بهدف تعزيز الشراكة العريقة بين الاتحاد والمنظمة الدولية.

وأكد الأعرج خلال اللقاء في مقر الاتحاد بمدينة غزة، الثلاثاء، أهمية قطاع الإنشاءات، ومساهمته في تشغيل العمالة، ودوره كعصب رئيسي في إنعاش الاقتصاد المحلي.

واستعرض أهم القضايا والتحديات التي تواجه المقاولين وقطاع الإنشاءات، متمثلة في حقوقهم العمالية وما يترتب عليها من استحقاقات عالقة أبرزها قضية الإرجاع الضريبي، بالإضافة إلى عقود الإذعان التي تجبر المقاولين على القبول بشروط تسقط حقوقهم في الظروف الاستثنائية تحت ما يسمى بالقوة القاهرة، موضحا الإجراءات التي يتبعها الاتحاد سعيا الى إقرار حقوق المقاولين والحصول عليها.

كما تناول الأعرج أهم المشاريع التي من شأنها تقليص حجم التحديات التي يواجهها المقاولين، كبناء القدرات والتوعية القانونية، واستراتيجيات التسعير.

بدورها، أعربت الشرفا رغبتها في تعزيز الشراكة بين الاتحاد والمنظمة، وأثنت على الجهود التي قام بها الاتحاد في قطاع المقاولين.

وأكدت المسؤولة الدولية على دور منظمة العمل في تعزيز حقوق العمال بكافة فئاتهم، مشيرة إلى الجهود التي قامت بها منظمة العمل في هذا الإطار من تدخلات قانونية، وحقوقية، وتوعية فضلا عن التدخلات في بناء القدرات للشركات والعمال.

فيما أوضح عضو المجلس السيد محمد الرفاتي، سير الاتحاد بخطوات فعّالة لتوطيد علاقات الاتحاد بالجهات الدولية، مؤكدا حرص مجلس الإدارة على السعي لتنفيذ المشاريع المذكورة استكمالا لجهود الاتحاد في مجال المشاريع التي من شأنها الارتقاء بعمل الاتحاد وقطاع المقاولين.

وفي ختام الزيارة أكد كل من الشرفا والأعرج على عقد زيارات مستقبلية لنقاش أجندة العمل التي من خلالها يمكن ترجمة مخرجات الزيارة، وعبرت الشرفا عن سعادتها بالزيارة، واعدةً بالتعاون المثمر في المستقبل القريب.

وضم وفد منظمة العمل الدولية، خبير العمل التعاوني من القدس أ. يونس صبيح، و المنسق الوطني للمنظمة ومدير مكتب المنظمة في غزة أ. رشيد الرزي، ومن جانب مجلس ادارة الاتحاد أ. محمد الرفاتي، وعضو الهيئة العامة م. محمد أبو الغصين