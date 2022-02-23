بالفيديو والصور تشييع جثمان الشهيد الفتى محمد صلاح في بيت لحم

شيعت جماهير فلسطينية غفيرة، عصر اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد الطفل محمد شحادة صلاح في جنوب محافظة بيت لحم بالضفة الغربية.

وشارك في تشييع جثمان الفتى صلاح الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال، مساء أمس، آلاف المواطنين، وسط تنديد بهذه الجريمة النكراء.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى بيت جالا إلى بلدة الخضر مسقط رأس الشهيد، حيث أدى المشيعون الصلاة على جثمانه، ثم مضى الموكب إلى أحد المقابر في محافظة بيت لحم، لدفنه.

وسلمت قوات الاحتلال "الاسرائيلي"، عصر اليوم، جثمان الشهيد الطفل محمد شحادة صلاح (14 عاما).

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال سلمت قبل قليل جثمان الطفل صلاح لطواقم الاسعاف الفلسطيني في المدينة، التي نقلت الجثمان لمستشفى بيت جالا لمعاينة جثمان الشهيد".

وأوضحت أن مراسم تشييع الشهيد الطفل ستبدأ خلال النص ساعة المقبلة، بنقل جثمان الطفل لمنزله لإلقاء نظرة الوداع ، والصلاة عليه في مسجد المدينة ليوارى الثرى في مقبرة المحافظة.

يذكر أن الشهيد صلاح قد ارتقى مساء أمس برصاص جيش الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.





