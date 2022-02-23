"العمل الحكومي" بغزة تعلن عن سلسلة من القرارات في جلستها الأسبوعية

أعلنت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن اتخاذها عدة قرارات خلال جلستها الاسبوعية التي عقدتها اليوم.

وقالت اللجنة في بيان لها وصل" وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخه عنه :" ناقشت لجنة متابعة العمل الحكومي عددًا من التقارير والمذكرات المقدمة من الوزارات، واعتمدت اللجنة في جلستها الأسبوعية الدورية، المنعقدة اليوم الأربعاء، كل من محضر اجتماع لجنة الشئون الإدارية ولجنة شئون الأراضي الحكومية.

واستمعت اللجنة إلى عرض مفصل حول مجمل الأوضاع الأمنية والاقتصادية والصحية من وكلاء الوزارات المختصة، فيما أحالت عددًا من المشاريع والمقترحات المقدمة للوزارات المعنية واللجنة القانونية للدراسة وإبداء الرأي.

وقررت اللجنة ما يلي:

🔻صرف بدل السفر الثابت لموظفي العقود، وفق الآلية المعتمدة بوزارة المالية وديوان الموظفين العام.

🔻تخصيص قطعة أرض لصالح وزارة الزراعة في محافظة رفح، بمساحة (30) دونم، في المنطقة الواقعة بين معبري رفح وكرم أبو سالم، منفعة لإقامة محجر زراعي وبيطري.

🔻اعتماد عدد من طلبات التقاعد المبكر في وزارة الداخلية والأمن الوطني، والموافقة على طلبات تقاعد شيخوخة، مقدمة من موظفين في عدد من الوزارات.

🔻تشكيل لجنة برئاسة وزارة التربية والتعليم العالي وعضوية عدد من الجهات الأخرى، لدراسة النظام الأساسي للكليات الحكومية الجامعية والمتوسطة، وتقديم التوصيات اللازمة بالخصوص.

🔻تكليف ديوان الموظفين العام، بإعداد منهجية لتوزيع الناجحين في مسابقات التوظيف، حسب الدور الوظيفي على المؤسسات الحكومية.

🔻تنسيب مقترح مشروع قانون المساحة العامة، المقدم من سلطة الأراضي للمجلس التشريعي.

المكتب الإعلامي الحكومي

الأربعاء 23 فبراير 2022م



