أعلنت وزارة "الخارجية الإسرائيلية"، اليوم الأربعاء، إن "إسرائيل تدعم وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا"، دون أي إشارة إلى روسيا.

وأوضحت "الخارجية الإسرائيلية": أن "تل ابيب تُشاطر المجتمع الدولي قلقه بشأن الخطوات المتخذة في شرق أوكرانيا، والتصعيد الخطير في الوضع".

وتأمل وزارة الاحتلال، في "حل دبلوماسي يؤدي إلى الهدوء"، مؤكدةً أنها "مستعدة للمساعدة إذا طُلب منها ذلك، موضحةً، أنها تدعم وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا".

وأعربت عن قلقها بشأن رفاهية آلاف الإسرائيليين الذين يعيشون في أوكرانيا، ورفاهية الجالية اليهودية الكبيرة المقيمة فيها.

وتتوخى حكومة الاحتلال الحذر في تصريحاتها الخاصة بالأزمة الأوكرانية، حتى لا يتسبب ذلك في خلق أزمة مع روسيا، وفق بيان وزارة "الخارجية الإسرائيلية".

وأعرب مسؤولون "إسرائيليون"، سابقًا، عن قلقهم من فرض الولايات المتحدة عقوبات على روسيا، ردًا على غزوها المحتمل لأوكرانيا.

وقال المسؤولون "الإسرائيليون": "إن العقوبات على روسيا من شأنها الإضرار بمصالح (إسرائيل) الأمنية في سوريا"، مشددين على أن العلاقات الوثيقة بين كيان الاحتلال والولايات المتحدة قد تهدد التنسيق مع روسيا بشأن العمليات في سوريا.

وأضاف المسؤولون وفق موقع "واللا" العبري: "أن التنسيق بين (إسرائيل) وروسيا ضروري لمنع إيران والمنظمات التابعة لها من ترسيخ وجودهم في سوريا.

وأشار إلى أن العقوبات الأمريكية على روسيا تضع كيان الاحتلال في موقف محرج للغاية، إذ أن الولايات المتحدة حليف مستقر منذ فترة طويلة، لكن الاحتلال بحاجة إلى روسيا في ضوء الظروف بالشرق الأوسط.