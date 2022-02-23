روسيا: سنرد على العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد مؤسسات مصرفية روسية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو سترد بقوة على العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا، ردًا على إعلان الرئيس الامريكي جو بايدن حزمة عقوبات أمريكية طالت مؤسسات مصرفية روسية، أمس.

وأكدت الخارجية الروسية، في بيان لها، أن "واشنطن ما تزال تعتقد أنها تملك حق فرض قواعدها على النظام الدولي عبر التهديد والعقوبات".

ونوهت أنه "إذا نفذت بريطانيا تهديداتها بحق وسائل الإعلام الروسية فإن ردنا سيكون فوريا".

من جهته، أعلن الرئيس الأمريكي جو بادين، مساء أمس، عن الدفعة الأولى من العقوبات لفرض تكاليف على روسيا ردا على أفعالهم أمس الإثنين.

وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الإثنين، مرسوما رئاسيا اعترف خلاله، بمنطقتين انفصاليتين (دونيتسك ولوغانسك) في شرقي أوكرانيا كدولتين مستقلتين.

وقال بايدن خلال تصريحاته من داخل البيت الأبيض: "نحن ننفذ عقوبات حظر كاملة على مؤسستين ماليتين روسيتين كبيرتي: VEB وبنكهما العسكري".

وأضاف: "نحن ننفذ عقوبات شاملة على الديون السيادية لروسيا. وهذا يعني أننا قطعنا الحكومة الروسية عن التمويل الغربي. لم يعد بإمكانها جمع الأموال من الغرب ولا يمكنها تداول ديونها الجديدة في أسواقنا أو الأسواق الأوروبية أيضا".

وتابع: "سنفرض أيضًا عقوبات على النخب الروسية وأفراد أسرهم. إنهم يشاركون في المكاسب الفاسدة لسياسات الكرملين ويجب أن يشاركوا في الألم أيضًا".

وكانت في وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي:" إن الرئيس الأمريكي وافق من حيث المبدأ على عقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك بعد المحادثات المقرر إجراؤها هذا الأسبوع بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والأمريكي أنتوني بلينكن".

من جانبه قال مسؤول في الادارة الأمريكية : "إن الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونباس ليس أساساً للفرض الفوري للعقوبات، لأإن القوات الروسية كانت هناك منذ ثماني سنوات، ولا جديد في الوضع الراهن في هذا الموضوع".