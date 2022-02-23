الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الطفل صلاح في بيت لحم

سلمت قوات الاحتلال "الاسرائيلي"، عصر اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد الطفل محمد شحادة صلاح (14 عاما) من محافظة بيت لحم.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال سلمت قبل قليل جثمان الطفل صلاح لطواقم الاسعاف الفلسطيني في المدينة، التي نقلت الجثمان لمستشفى بيت جالا لمعاينة جثمان الشهيد".

وأوضحت أن مراسم تشييع الشهيد الطفل ستبدأ خلال النص ساعة المقبلة، بنقل جثمان الطفل لمنزله لإلقاء نظرة الوداع ، والصلاة عليه في مسجد المدينة ليوارى الثرى في مقبرة المحافظة.

يذكر أن الشهيد صلاح قد ارتقى مساء أمس برصاص جيش الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.