بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد (أقوى روابط مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد )..يلا شوت

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد، يستضيف ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، مساء اليوم الأربعاء، مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022، قرعة ثمن النهائي أوقعت مانشستر يونايتد في مواجهة أتلتيكو مدريد أخبرت كريستيانو رونالدو للعودة إلى العاصمة الإسبانية من بوابة الأبطال.

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد، وتصدر الشياطين الحمر ترتيب فرق المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، فيما تأهل أتلتيكو مدريد في المركز الثاني عن المجموعة الثانية، دفع فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إلى تخصص هذه المقالة للحديث عن أقوى روابط مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد وموعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلق المخصص للمباراة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد مساء اليوم الأربعاء 23 فبراير 2022 على ملعب "واندا ميترو بوليتانو" في العاصمة الإسبانية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد





ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد على beIN Sports Premium 1.

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التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

يدخل مانشستر يونايتد مباراة أتلتيكو مدريد تحت قيادة الألماني رالف رانجنيك المدرب المؤقت الجديد، الذي يقود "الشياطين الحمر" حتى نهاية الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يخوض رانجنيك المباراة مع الفريق في دوري الأبطال بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

دافيد دي خيا

لوك شاو - هاري ماجواير - فاران - آرون بيساكا

برونو فيرنانديش - سكوت ماكتوميناي - بول بوجبا

جادون سانشو - كريستيانو رونالدو - ماركوس راشفورد

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بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد





التشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد

التشكيل | 3-5-2

يان أوبلاك

ماريو هيرموسو - خوسيه ماريا خيمينيز - ستيفان سافيتش

فرساليكو - ماركوس يورنتي - دي باول - كوكي - رينيلدو ماندافا

لويس سواريز - أنخيل كوريا

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد

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