نادي الأسير: أسرى سجن "عوفر" يقررون خطوات احتجاجية إضافية

قرر الأسرى في سجن "عوفر" ومن كافة التنظيمات تنفيذ خطوات احتجاجية، رفضًا لجملة العقوبات التي فرضتها الإدارة بالأمس على نحو 900 أسير. وتتمثل خطوات الأسرى بخروج ممثليهم إلى الزنازين، وإخلاء مسؤوليتهم من أي تداعيات قد تحدث لاحقًا.

وأوضح نادي الأسير، أن مدير سجن "عوفر" توجه للأسرى اليوم، وطلب منهم إخراج النفايات من الأقسام، مقابل إلغاء العقوبات والمتمثلة بحرمانهم من الزيارة و"الكانتينا" لمدة شهر إضافة إلى غرامات مالية على كل أسير، الأمر الذي رفضه الأسرى وأبلغوه بخطواتهم الاحتجاجية الإضافية.

وأوضح نادي الأسير، أنّ هذا الإجراء الانتقامي، ما هو إلا محاولة لثني الأسرى عن الاستمرار في خطواتهم النضالية المستمرة منذ 18 يومًا، لافتًا إلى أنّ سلوك إدارة السجون وكافة المعطيات الراهنّة حتى اليوم تؤكد أنّها ماضية في تصعيدها وخطتها الهادفة إلى سلب الأسرى منجزاتهم.

ودعا نادي الأسير مجددًا كافة أبناء شعبنا إلى دعم وإسناد الأسرى في معركتهم (انتفاضة الأسرى)، التي تُشكّل في المرحلة الحالية، معركة مصيرية في سبيل الحفاظ على منجزاتهم وتضحيات الأسرى على مدار عقود طويلة.

من الجدير ذكره أن سجن "عوفر" يعتبر من أكبر السجون التي يقبع فيها الأسرى، وفيه كذلك أقسام للأسرى الأطفال (الأشبال) ، كما أنّه من أكثر السجون التي شهدت عمليات قمع متكررة وممنهجة منذ عام 2019.