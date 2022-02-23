روثين: مبابي ابتعد خطوة عن ريال مدريد

كشف جيروم روثين، لاعب باريس سان جيرمان السابق، عن مفاجأة جديدة تتعلق بمستقبل مواطنه كيليان مبابي، نجوم هجوم الفريق الفرنسي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي في حديقة الأمراء، بنهاية الموسم الجاري، وسط تقارير تفيد باتفاقه مع ريال مدريد على الانتقال له مجانًا في الصيف المقبل.

وحاول ريال مدريد ضم مبابي في الصيف الماضي، وبالفعل قدم عرضًا رسميًا لباريس سان جيرمان، لكن الأخير رفض التفريط فيه على أمل إقناعه بالتجديد.

وقال روثين في تصريحات لإذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية: "في أغسطس/ أب، كانت هناك فرصة لرحيل مبابي وصلت إلى 99%، ولكنها تراجعت الآن إلى 65%".

وأضاف: "أخبروني في باريس سان جيرمان، أن كل شيء يمكن أن يتغير للأفضل خلال أي وقت".

بالإضافة إلى ذلك، أشار روثين إلى أن مواجهتي دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، بين الريال وباريس، سيلعبان دورا كبيرا في هذا الملف.

وقال: "الجانب الرياضي سيؤثر على قرار مبابي بالطبع، خاصة في ظل ما يقدمه باريس سان جيرمان هذا الموسم، لقد قيل لي إن إقصاء ريال مدريد قد يكون إيجابيًا لباريس سان جيرمان في هذا الصدد".

ويحل سان جيرمان ضيفًا على ريال مدريد، يوم 9 مارس/ أذار المقبل، في ملعب سانتياجو برنابيو، في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال، علمًا بأن الفريق الفرنسي حقق الفوز ذهابًا بهدف دون رد، سجله مبابي نفسه.