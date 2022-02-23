تنويه مهم من الجامعة الإسلامية بشأن تسديد الرسوم الجامعية للخريجين

أصدرت الجامعة الاسلامية، بغزة، إعلاناً هاماً لخريجيها غير الحاصلين على شهادتهم الجامعية “البكالوريوس فقط” عن توفر فرص للمساعدة في استخراج الشهادة.

وأعلنت الجامعة الإسلامية لخريجيها غير الحاصلين على شهاداتهم (البكالوريوس فقط) بسبب المستحقات المالية المتراكمة عليهم عن توفر فرص للمساعدة في استخراج الشهادة. لذا على الراغبين بالترشح للحصول على المساعدة تحقيق الشروط أدناه:

1. الطالب المصنف ضمن الفئات الاجتماعية A – B – C حسب نظام الجامعة.

2. أن يكون المبلغ المستحق على الطالب ما بين 100 دينار و 1200 دينار.

3. يقوم الطالب المستفيد من قرض التعليم العالي بإنهاء الإجراءات المطلوبة للقرض (تسديد / كفالة) .

4. يقوم الطالب بتسديد 15% من المستحقات المطلوبة منه + رسوم الشهادة 50 دينار.

5. التسجيل عبر الرابط التالي: http://forms.iugaza.edu.ps/view.php?id=160277 6.

سيتم فحص البيانات ومطابقتها مع البيانات في الجامعة، و يتم اختيار المرشحين حسب معايير المشروع ومدى التزام الخريج بالشروط المعلنة. ملاحظة : متطلبات للتسجيل في الموقع 1. صورة اثبات انهاء اجراءات قرض التعليم العالي. 2. صورة عن ورقة التدقيق المالي (من الدائرة المالية – قسم التدقيق). 3. صورة عن وصل دفع ما نسبته 15% من المستحقات + 50 دينار رسوم التخرج

الترشح للحصول على مساعدة لاستلام الشهادة