 الفوج الثاني مع معتمري الضفة يغادر صباح اليوم ..وغزة في انتظار التسعيرة

غادر اليوم الأربعاء 23/2/2022 أكثر من 300 معتمر من مختلف محافظات الضفة المحتلة، معبر الكرامة وهي الدفعة الثانية خلال اسبوعين ، متوجهين إلى المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك العمرة ، في حين لايزال معتمري قطاع غزة في انتظار الاعلان التسعيرة حتى اللحظة.

وقالت الشرطة، إن المعتمرين وصلوا صباحا لقاعة استقبال الحجاج والمعتمرين في إدارة المعابر والحدود بمدينة أريحا، وجرى تسهيل سفرهم، مشيرة إلى أن هذا الفوج هو الثاني، خلال العام الجاري، بعد انقطاع طويل لرحلات العمرة بسبب جائحة كورونا.

وأضافت أن رحلات العمرة كانت منفصلة عن سفر المواطنين المغادرين والقادمين في استراحة أريحا.