كورونا فلسطين : القدس تتصدر الإصابات والضفة الوفيات

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء 23/2/2022، نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 94.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.8% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

الإصابات الجديدة:

الضفة الغربية: 403

قطاع غزة: 789

مدينة القدس: 850

حالات التعافي الجديدة:

الضفة الغربية: 578

قطاع غزة: 2000

مدينة القدس: 1250

حالات الوفاة الجديدة:

الضفة الغربية: 11

قطاع غزة: 6

مدينة القدس: 2

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 54، طوباس 14، قلقيلية 17، ضواحي القدس 15، سلفيت 14، جنين 49، بيت لحم 39، رام الله والبيرة 77، الخليل 68، نابلس 53، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 789، مدينة القدس 850".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 68، طوباس 5، قلقيلية 51، ضواحي القدس 18، سلفيت 3، جنين 10، بيت لحم 36، رام الله والبيرة 140، الخليل 132، نابلس 90، أريحا والأغوار 25، قطاع غزة 2000، مدينة القدس 1250".

وسجلت 6 حالات وفاة في قطاع غزة، حالة في الخليل، حالتان في جنين، 4 حالات في رام الله والبيرة، 3 حالات في طولكرم، حالة في نابلس، حالتان في مدينة القدس، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 100 مريض في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 227 مريضا، بينهم 37 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.