فوائد مهمة للبرتقال لتقوية العظام..!

فوائد البرتقال للعظام أنه يعمل على تثبيت الكلس "الكالسيوم" في العظام مما يساعد في علاج هشاشة العظام والحد من حدوث مرض الوهن.

فوائد البرتقال للعظام

البرتقال اسم على مسمى وهو من الحمضيات الغنية بفيتامين "أ"، وفيتامين ال"سي" الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم في الجسم، البرتقال مصدر للعديد من الأغذية التي يحتاجها الجسم مثل الصوديوم، البوتاسيوم، النحاس، المغنيسيوم، الكبريت، كلورين، وهو من الفاكهة التي تشكل القلويات في الأنسجة مما يقوي المناعة.

فاكهة البرتقال يحتوي على 22 عنصر غذائي وأهمها الحديد، الكالسيوم، حمض السيتريك، سكّر الفاكهة، غذاء سي، كلمة غرام من البرتقال يحتوي على 43 سعره حرارية، ويعتبر البرتقال من أهم مكونات الطب البديل

فوائد البرتقال

من فوائد البرتقال أنه فاتح للشهية

البرتقال ينقي الدم

يخفف ريح البطن

البرتقال مهدىء للمرارة

يعتبر منعش للفم

يطرد الديدان

يسكن آلام البطن

يقوي القلب والأعصاب

يهدىء الأعصاب ويقلل التوتر

يقوي الأظافر والشعر

مذيب للدهون ويقلل من الكولسترول

البرتقال ينظم عمل الجهاز التنفسي

يساعد على علاج الانفلونزا ونزلات البرد

يعالج السعال

ينظم عمل العضلات والعروق

يكافح البرتقال الأمراض التناسلية

يساعد على النوم

البرتقال يفيد الأمراض الجلدية خصوصاً الجرب

يساعد على إزالة آثار التسمم الناتجة عن استعمال الأدوية الكيميائية

يقوي الجهاز العصبي

يقوي الجهاز الهضمي

يعالج أمراض البواسير

يكافح أمراض السرطان

يقضي على ترشحات المهبل

عصير البرتقال يعوّض من حليب الأم خلال فترة الرضاعة

يساعد البرتقال على إراحة الدماغ

يقوي الأسنان

فوائد قشور البرتقال

قشور البرتقال مفيدة جداً تقي من ارتفاع الكولسترول

تحمي قشور البرتقال من أمراض السرطان مثل سرطان الثدي وسرطان البروستات

تحمي الإصابة من عدد من الأمراض مثل الطاعون والالتهابات والطاعون

مكونات قشور البرتقال تحتوي على فيتامين ال"سي" والكربوهيدرات والألياف التي تسمى بالبكتين

ينشط حركة الأمعاء والافرازات الموجودة في الكبد

فاتح للشهية

فوائد البرتقال للمعده

من فوائد البرتقال للمعدة أنه يحتوي على الكثير من الألياف وتساعد على دعم عملية الهضم وتقلل أيضاً من مشكلة الإمساك.

فاكهة البرتقال يحتوي على فيتامين ج لذلك يساعد على علاج أمراض السرطانات ويمنع نموها.

فوائد شرب البرتقال قبل النوم

البرتقال يقوي مناعة الجسم خصوصاً في فصل الشتاء لأنه يعتبر البرتقال فيتامين سي.

يساعد على إشراقة البشرة وجعلها شابة وخالية من التجاعيد.

البرتقال يحتوي على حمض السيترات وحمض الستريك وهي أحماض تعمل على تقليل خطر الإصابة بحصوة الكلى المزعجة.

شرب عصير البرتقال قبل النوم يعمل على حماية البشرة من أشعة الشمس وأيضاً تعزز من تشكيل الكولاجين.

فوائد البرتقال للرجال

يحتوي عصير البرتقال على الكثير من الفيتامينات والمعادن المهمة جداً للجسم.

من فوائد البرتقال للرجل أنها تزيد من الرغبة الجنسية لديه.

وبسبب وجود فيتامين ال"سي" في البرتقال فهو يعتبر مقوي للجنس.

يحمي القلب من الجلطات ويحمي الشرايين أيضاً.

يخفف من مشكلة الإمساك.