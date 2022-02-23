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صفارات الإنذار تدوي بمستوطنة "أفرات" جنوب مدينة بيت لحم.
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:22 م
23 فبراير 2022
صفارات الإنذار تدوي بمستوطنة "أفرات" جنوب مدينة بيت لحم.
#بيت لحم
#صفاؤرات لانذار
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