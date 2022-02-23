صفارات الإنذار تدوي بمستوطنة "أفرات" جنوب مدينة بيت لحم.

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:22 م
23 فبراير 2022
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 صفارات الإنذار تدوي بمستوطنة "أفرات" جنوب مدينة بيت لحم.

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